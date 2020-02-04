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  • У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку
04 февраля 2020, вторник, 09:30 4300
Политика 2020-02-04T09:32:18+02:00
Українські Новини
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку

У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку

Таня Войтюк
Собака, Коммунальные услуги, Юлия Ковалив, Офис президента, Слуга народа, Субсидии, Газ
Юлия Ковалив на
Юлия Ковалив на "Свобода слова". Скриншот: ICTV

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться со скандальной ситуацией с женщиной, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. В правительстве посчитали, что женщина должна платить 300-350 грн в месяц, поскольку имеет субсидию.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, которые включают и газ, и электричество", - отметила Юлия Ковалив.

Также заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у женщины Любви. Это планируют делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

"Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами", - заявила Юлия Ковалив.

Как сообщали Українські Новини, журналисты показали фото собаки, которого Брагар предлагал пенсионерке продать.

Тем временем, в сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ.

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