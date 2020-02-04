У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться со скандальной ситуацией с женщиной, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. В правительстве посчитали, что женщина должна платить 300-350 грн в месяц, поскольку имеет субсидию.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, которые включают и газ, и электричество", - отметила Юлия Ковалив.

Также заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у женщины Любви. Это планируют делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

"Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами", - заявила Юлия Ковалив.

Как сообщали Українські Новини, журналисты показали фото собаки, которого Брагар предлагал пенсионерке продать.

Тем временем, в сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ.