В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного

В Одесском СИЗО при содействии сотрудников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

В дальнейшем сотрудники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер.

Одним из работников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

ГБР начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий.

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).