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03 февраля 2020, понедельник, 22:52 387
Общество 2020-02-03T22:52:23+02:00
Українські Новини
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного

В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного

Ольга Фандорина
СИЗО, Одесса, Одесское СИЗО, Избиение заключенного

В Одесском СИЗО при содействии сотрудников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

В дальнейшем сотрудники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер.

Одним из работников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

ГБР начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий. 

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).

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