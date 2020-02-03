В Одеському СІЗО насмерть забили ув'язненого

В Одеському СІЗО за сприяння співробітників слідчого ізолятора двоє ув'язнених були незаконно допущені в камеру, де містився інший ув'язнений, і завдали йому тілесні ушкодження. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

В подальшому співробітники СІЗО незаконно перемістили потерпілого в карцер, де в'язень помер.

Одним з працівників, який допустив зловживання службовим становищем, виявився начальник одного з відділів СІЗО.

ДБР розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці з-за недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).