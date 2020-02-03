Турция намерена выделить $36 млн для нужд ВСУ

Турция намерена выделить 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для нужд Вооруженных сил Украины с целью приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

В присутствии Президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Стратегического совета высокого уровня, стороны договорились развивать оборонно-промышленное сотрудничество.

Как сообщали Українськи Новини, в понедельник Президент Турции Реджеп Эрдоган пребывает с визитом в Украине.



Также Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений.



Тем временем Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных.