подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 февраля 2020, понедельник, 19:57 51
Внешняя политика 2020-02-03T19:59:21+02:00
Українські Новини
Турция намерена выделить $36 млн для нужд ВСУ

Турция намерена выделить $36 млн для нужд ВСУ

Валерия Драгомирова
Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, средства, ВСУ
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента

Турция намерена выделить 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для нужд Вооруженных сил Украины с целью приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

В присутствии Президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Стратегического совета высокого уровня, стороны договорились развивать оборонно-промышленное сотрудничество.

Как сообщали Українськи Новини, в понедельник Президент Турции Реджеп Эрдоган пребывает с визитом в Украине.


Также Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. 

Тем временем Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных. 

Больше новостей о: Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган средства ВСУ

Президент Турции Эрдоган приедет в Украину...
Землетрясение в Турции: количество погибших увелич...
Украина и Турция намерены увеличить товарооборот д...
НАТО выделило Украине €40 млн через 10 трастовых ф...
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений
Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский
Новости
В "Укравтодоре" водителей предупредили не выезжать без необходимости в непогоду 21:28
В Ухане за десять дней построили больницу для пациентов с коронавирусом 21:27
В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси 21:22
От -6 в Карпатах до +8 на юге, местами снег: прогноз погоды в Украине на вторник 21:00 Карта
Зеленский поручил СБУ проверить деятельность "школ" турецкого проповедника Гюлена 20:49
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак
Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки" 12:19
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Китая, госпитализировали 16:15
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийства Шеремета Кузьменко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok