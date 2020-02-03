Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийства Шеремета Кузьменко

Печерский районный суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Кузьменко была доставлена в суд и присутствует на заседании.

Суд разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом Тарасом Беспалым.

Защита Кузьменко просила суд избрать ей меру пресечения, не связанную с удерживанием под стражей.

Таким образом, адвокат отметил, что ночной домашний арест удовлетворил бы и потребности подозреваемой, и требования стороны обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемой и разрешил допросить как свидетеле ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, мать Ирину Калинкину, участника Антитеррористической операции Владимира Ульянова.

Беспалый заявил, что эксперт Иван Бирч, который проводил экспертизу походки подозреваемых в убийстве Шеремета, не аккредитован в Украине.

Также он сообщил, что в экспертизе значится, что сравнение особенностей лица Кузьменко и женщины с камер наблюдения, которая причастна к убийству Шеремета, не дают повод утверждать, что это один и тот же человек.

Несмотря на это, в выводе значится, что анализ походки дает условно-достаточные доказательства, что это один человек.

Адвокат заявил, что на момент убийства Шеремета Кузьменко была знакома с еще одним подозреваемым по данному делу - Андреем Антоненко, при этом с Яной Дугарь она знакома не была.

Следовательно, адвокат заявляет, что они не могли быть в одной "преступной группировке".

То, что Кузьменко находилась дома на момент убийства журналиста, по словам Беспалого, подтверждается месторасположением ее телефона, перепиской в социальной сети Facebook и показаниями свидетелей.

Также суд разрешил адвокату добавить к материалам дела график операций Кузьменко.

Согласно ему, у подозреваемой запланирован ряд сложных операций, с которыми, по словам адвоката, может справится только высококвалифицированный врач, как Кузьменко.

Кроме того, у Кузьменко есть сын Артем, который учится в школе.

Как сообщали Українськi Новини, 13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года, а 24 декабря Апелляционный суд оставил данное решение в силе.

Ранее у подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер.