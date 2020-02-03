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03 февраля 2020, понедельник, 17:35 136
Происшествия 2020-02-03T17:35:02+02:00
Українські Новини
Памятку архитектуры не восстановить: в Одессе после пожара решили снести колледж

Памятку архитектуры не восстановить: в Одессе после пожара решили снести колледж

Кира Молчанова
ГосЧС, Одесский горсовет, пожар в колледже, Пожар в Одессе
Сгоревший колледж в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi
Сгоревший колледж в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi

Одесский городской совет решил демонтировать Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря, в котором погибли 16 челвоек.

Об этом сообщил журналистам председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета Александр Иваницкий, передают Українські Новини.

По его словам, здание колледжа (памятник архитектуры) по ул. Троицкой, 25 невозможно восстановить.

Конструкции здания полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.

Здание было построено по проекту архитекторов Л. М. Чернигова и Я. С. Гольденберга в 1914 году.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 2019 года 16 человек погибли и 31 пострадал из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

После этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака.

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