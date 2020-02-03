Памятку архитектуры не восстановить: в Одессе после пожара решили снести колледж

Одесский городской совет решил демонтировать Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря, в котором погибли 16 челвоек. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета Александр Иваницкий, передают Українські Новини. По его словам, здание колледжа (памятник архитектуры) по ул. Троицкой, 25 невозможно восстановить. Конструкции здания полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже. Здание было построено по проекту архитекторов Л. М. Чернигова и Я. С. Гольденберга в 1914 году. Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 2019 года 16 человек погибли и 31 пострадал из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. После этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей. Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака.