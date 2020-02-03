Пам'ятку архітектури не відновити: в Одесі після пожежі вирішили знести коледж

Одеська міська рада вирішила демонтувати Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу після пожежі 4 грудня, в якій загинули 16 людей. Про це повідомив журналістам голова комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій міськради Олександр Іваницький, передають Українські Новини. За його словами, будівлю коледжу (пам'ятник архітектури) по вул. Троїцькій, 25 неможливо відновити. Конструкції будівлі зовсім втратили міцність і мають бути демонтовані. Будівля була створена за проектом архітекторів Л. М. Чернігова і Я. С. Гольденберга в 1914 році. Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 2019 року 16 осіб загинули і 31 постраждали через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Після цього Державна служба України з надзвичайних ситуацій почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей. Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт раніше звільненого голову Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака.