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03 лютого 2020, понеділок, 17:41 5
Події 2020-02-03T18:00:02+02:00
Українські Новини
Пам'ятку архітектури не відновити: в Одесі після пожежі вирішили знести коледж

Пам'ятку архітектури не відновити: в Одесі після пожежі вирішили знести коледж

Кира Молчанова
ДСНС України, Одеська міська рада, пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі
Згорілий коледж в Одесі. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi
Згорілий коледж в Одесі. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi

Одеська міська рада вирішила демонтувати Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу після пожежі 4 грудня, в якій загинули 16 людей.

Про це повідомив журналістам голова комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій міськради Олександр Іваницький, передають Українські Новини.

За його словами, будівлю коледжу (пам'ятник архітектури) по вул. Троїцькій, 25 неможливо відновити.

Конструкції будівлі зовсім втратили міцність і мають бути демонтовані.

Будівля була створена за проектом архітекторів Л. М. Чернігова і Я. С. Гольденберга в 1914 році.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 2019 року 16 осіб загинули і 31 постраждали через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Після цього Державна служба України з надзвичайних ситуацій почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт раніше звільненого голову Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака.

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