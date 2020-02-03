Лондон отказывается от стандартов ЕС в вопросах окружающей среды, прав работников и субсидий

После Brexit Великобритания планирует отказаться от некоторых стандартов Евросоюза в таких сферах как защита окружающей среды, права работников и государственные экономические субсидии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на выдержки из речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые обнародовали в ночь на понедельник, 3 февраля.

Планируется, что Борис Джонсон будет рассказывать о целях, которые он попытается достичь на предстоящих переговорах между Лондоном и Брюсселем. Источник сообщает, Великобритания не считает целесообразным соблюдать стандарты ЕС. Однако без стандартов королевство не останется.

"Великобритания будет придерживаться самых высоких стандартов в этих сферах, которые будут во многом лучше тех, что в ЕС, – и это без принуждения заключать какой-либо договор", – отмечается в одном из мест речи.

Как сообщает информагентство Bloomberg, Джонсон планирует настаивать на договоренностях на уровне торгового соглашения ЕС с Канадой, однако будет готов довольствоваться и более общим договором.

Если переговоры закончатся без результата, то по завершению переходного периода в конце 2020 года торговля между Великобританией и ЕС будет регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), которые подразумевают наличие пошлин.

Источник сообщает, что Джонсон планирует заявить: в случае установления с Евросоюзом торговых отношений по образцу канадских Великобритания не будет признавать над собой юрисдикцию европейских судов.

Напомним, ночь на субботу, 1 февраля Великобритания покинула ЕС. После этого в стране начался переходной период, во время которого население не должно ощутить никаких изменений. Однако Лондон и Брюссель должны договориться за это время, как они станут вести торговлю после 2020 года.

Великобритания не планирует изменять визовый режим для граждан Украины.

Тем временем, с начала февраля Украина ввела безвиз для британцев на год.