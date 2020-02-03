Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження

У вівторок та середу, 4- 6 лютого, в Україні очікується погіршення погоди, оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.

"Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця", - йдеться в ньому.

Крім того, у середу та четвер, 5-6 лютого, в центральних областях України значний сніг, у східних областях — значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг.

Синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

В Кіровоградській та Дніпропетровській областях сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, на дорогах снігові замети.

Як повідомляли Українські Новини, температура в січні цього року була на 6,4°С вище норми — в середньому +0,8°С.

Тим часом, американський бабак Філ передбачив ранню весну.