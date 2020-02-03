От -6 в Карпатах до +8 на юге, местами снег: прогноз погоды в Украине на вторник

4 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем умеренные осадки, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Карпатах ночью небольшой снег, днем сильный снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…-5 градусов. В Моршине ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем умеренный дождь и мокрый снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем сильный дождь и мокрый снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем сильный дождь и мокрый снег, температура ночью +1…+3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков; днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+8 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

Погода 4 января от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, американский сурок Фил предсказал раннюю весну, а сурок Тимка III предсказал наступление тепла в середине марта.



Кроме того, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.



Тем временем синоптики дали прогноз на 2020 год.