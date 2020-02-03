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03 лютого 2020, понеділок, 12:12 9
Верховна Рада і партії 2020-02-03T12:24:14+02:00
Українські Новини
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів

Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів

Ярина Вацяк
законопроєкт, Парламент, Верховна Рада, Кількість депутатів
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи в 1-му читанні 4 лютого, а також 5 лютого почне розгляд законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков на погоджувальному засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"На цьому тижні у нас багато важливих законопроєктів, у тому числі і зміни в Конституцію України. Це питання про закріплення пропорційної виборчої системи і зміни кількості народних депутатів", - сказав він.

Згідно з проєктом порядку денного пленарного тижня, законопроєкт планується розглянути 4 лютого.

Разумков зазначив, що Рада розробляє план законопроєктної роботи, куди входить близько 400 документів.

Спікер сподівається на його затвердження на пленарному тижні 4-7 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2019 року петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів.

Також КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями.

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