В прокат выходит фильм-лауреат Каннского кинофестиваля "Портрет девушки в огне"

В украинский прокат 6 февраля выходит французская историческая мелодрама "Портрет девушки в огне", отмеченная премиями Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий. В Украине фильм впервые был показан в рамках Одесского кинофестиваля, а также демонстрировался во время "Вечеров французского кино". Об этом сообщает Arthouse Traffic.

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее. Главные роли в фильме исполнили Адель Энель ("Что-то не так с тобой") и Ноэми Мерлан ("Клубничка").

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Мировая премьера фильма состоялась в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, где "Портрет девушки в огне" был отмечен премией за лучший сценарий. Это первое участие Сьямма в основной программе Канн – раньше фильмы режиссерки были представлены в секциях "Двухнедельник режиссеров" и "Особый взгляд". Фильм также получил премию за лучший сценарий от Европейской киноакадемии и претендовал на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм. По итогам года "Портрет девушки в огне" упоминался в большинстве подборок лучших фильмов 2019 от международной прессы.

Селин Сьямма – одна из главных авторов современного французского кино, режиссерка, сценаристка и фем-активистка. Она также написала сценарий анимационной ленты "Жизнь Кабачка", номинированной на премию "Оскар" за лучший анимационный фильм. В 2018 Сьямма выступила соорганизатором и участницей акции против неравенства на Каннском кинофестивале вместе с другими известными женщинами из киноиндустрии, среди которых Аньес Варда, Ава Дюверней, Кейт Бланшетт и Леа Сейду. Исполнительница главной роли, Адель Энель, – бывшая девушка Сьямма, они расстались незадолго до старта съемок "Портрета"; сценарий фильма был написан специально для нее.

По словам режиссерки, она мало знала о художницах XVIII века. Исследуя искусство эпохи, она была поражена.

"Эти работы вдохновили и растрогали меня, не в последнюю очередь потому, что я никогда не слышала о них раньше", — говорит Селин Сьямма.

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