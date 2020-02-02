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02 февраля 2020, воскресенье, 21:15 32
Жизнь 2020-02-02T21:15:01+02:00
Українські Новини
Главные премьеры недели: что смотреть в кинотеатрах в феврале

Главные премьеры недели: что смотреть в кинотеатрах в феврале

Таня Войтюк
Премьера, кинопремьера, Трейлер, Фильмы, Харли Квин

Помимо того, что погода в первую неделю февраля будет по-настоящему зимней, для всех киноманов она также будет особенно насыщенной, так как уже 6 февраля в Украине в прокат выйдут несколько долгожданных фильмов, в том числе и продолжение истории о безумной Харли Квинн.

Українські Новини расскажут, что никак нельзя пропустить на этой неделе.

Фильмы

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (6 февраля)

В центре сюжета окажется Харли Квинн, которая расстаётся со своим возлюбленным Джокером и собирает собственную команду опасных супергероинь. В их числе Бэтгёрл, Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Дерзким девушкам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, который является криминальным авторитетом Готэма.

Особенные (6 февраля)

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. В центре сюжета — двое волонтеров, которые являются настоящими супергероями нашего времени. Мы можем не догадываться об их существовании и добрых делах, но они живут среди нас, ездят с нами в одном транспорте и не боятся быть замеченными. Это история о том, как отдать себя служению целиком и без остатка ради жизней тех, кто в этом нуждается.

Портрет девушки в огне (6 февраля)

Сюжет картины перенесет зрителей в конец XVIII века на небольшом острове в Бретани. Туда отправляется талантливая художница, которой необходимо написать портрет одной невесты. Но в какой-то момент девушки начинают сближаться и перестают нести ответственность за внезапно нахлынувшие чувства.

Викинг Вик (6 февраля)

Молодой викинг по имени Вик всю жизнь жаждал отправиться в дальнее странствие подобно своему вождю отцу. Даже при маленьком росте он полон решимости стать таким же могущественным и уважаемым. И однажды у него появляется шанс проявить себя. Дело в том, что мать Вика оказалась в плену у Локи. Теперь чтобы снять злые чары, главному герою необходимо отправиться в волнительное путешествие к самим воротам Асгарда.

Сериалы

Тернистый путь (6 февраля)

Детективный сериал с Розарио Доусон в главной роли. По сюжету после выпускного Аллегра Дилл уезжает из родного, но такого захолустного и бесперспективного городка в Вашингтон. Со временем она становится хорошим сыщиком. Её отправляют расследовать сложные дела, а о родных краях она и думать позабыла. Но там, где на человека и надеяться сложно, на помощь приходят обстоятельства.

Как сообщали Українські Новини, наконец-то вышел долгожданный трейлер девятой части "Форсаж" с Вин Дизелем и Джоном Синой в главных ролях.

Также вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы".

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