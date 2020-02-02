Главные премьеры недели: что смотреть в кинотеатрах в феврале

Молодой викинг по имени Вик всю жизнь жаждал отправиться в дальнее странствие подобно своему вождю отцу. Даже при маленьком росте он полон решимости стать таким же могущественным и уважаемым. И однажды у него появляется шанс проявить себя. Дело в том, что мать Вика оказалась в плену у Локи. Теперь чтобы снять злые чары, главному герою необходимо отправиться в волнительное путешествие к самим воротам Асгарда.

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Сериалы

Тернистый путь (6 февраля)

Детективный сериал с Розарио Доусон в главной роли. По сюжету после выпускного Аллегра Дилл уезжает из родного, но такого захолустного и бесперспективного городка в Вашингтон. Со временем она становится хорошим сыщиком. Её отправляют расследовать сложные дела, а о родных краях она и думать позабыла. Но там, где на человека и надеяться сложно, на помощь приходят обстоятельства.

Как сообщали Українські Новини, наконец-то вышел долгожданный трейлер девятой части "Форсаж" с Вин Дизелем и Джоном Синой в главных ролях.

Также вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы".