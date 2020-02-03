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03 февраля 2020, понедельник, 11:32 149
Кабмин 2020-02-03T11:33:40+02:00
Українські Новини
Центральный вокзал Киева и еще 6 других планируют сдать в концессию на 20 лет

Центральный вокзал Киева и еще 6 других планируют сдать в концессию на 20 лет

Таня Войтюк
Концессия, Центральный ж/д вокзал, Вокзал, Всемирный банк, Киев
Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com
Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com

Кабинет Министров планирует передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал Киева ("Киев-Пассажирский") и еще 6 вокзалов на 20 лет.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте Инвестиционном атласе, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в концессию планируется передача Харьковского железнодорожного вокзала площадью 2,41 тыс. кв. м с ежегодным пассажиропотоком 5,7 млн пассажиров, вокзала города Чоп (7,1 тыс. кв. м, 80 тыс. пассажиров), Хмельницкого вокзала (8,7 тыс. кв. м, 1,6 млн пассажиров), Николаевского вокзала (7,4 тыс. кв. м, 1,2 млн пассажиров), Винницкого вокзала (6,071 тыс. кв. м, 1,3 млн пассажиров), вокзала Днипра (9,802 тыс. кв. м, 1,2 млн пассажиров) и Центрального вокзала Киева (общая площадь застройки - 407 тыс. кв. м, площадь под аренду - 236 тыс. кв. м, 23,5 млн пассажиров).

Отмечается, что техническая помощь для пилотных проектов предоставляется Глобальным инфраструктурным фондом, Международной финансовой корпорацией (IFC) и Всемирным банком.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал закон о концессии, который предусматривает введение прозрачной процедуры выбора концессионера.

Также 16 октября Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ.

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