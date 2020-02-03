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03 февраля 2020, понедельник, 11:25 65
Кабмин 2020-02-03T11:32:28+02:00
Українські Новини
Вузам разослали рекомендации организовать дистанционное обучение для китайцев

Вузам разослали рекомендации организовать дистанционное обучение для китайцев

Ярина Вацяк
Анна Новосад, Минобразования, дистанционное обучение, Китайцы, Коронавирус
Дистанционное обучение студентов из Китая. Фото: pixabay.com
Дистанционное обучение студентов из Китая. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки рекомендует высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, находящихся в данный момент не в Украине и которые не могут прибыть в Украину в связи со вспышкой эпидемии коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

Письмо с соответствующей рекомендацией Минобразования намерено отправить вузам в понедельник, 3 февраля.

Согласно сообщению, такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны от 31 января 2020 года.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что главная цель министерства - это обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса.

До 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать экзамены после нормализации ситуации с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини,  в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса.

Тем временем, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

 

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