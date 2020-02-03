Вузам разослали рекомендации организовать дистанционное обучение для китайцев

Министерство образования и науки рекомендует высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, находящихся в данный момент не в Украине и которые не могут прибыть в Украину в связи со вспышкой эпидемии коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

Письмо с соответствующей рекомендацией Минобразования намерено отправить вузам в понедельник, 3 февраля.

Согласно сообщению, такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны от 31 января 2020 года.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что главная цель министерства - это обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса.

До 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать экзамены после нормализации ситуации с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса.

Тем временем, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.