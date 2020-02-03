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03 лютого 2020, понеділок, 11:25 7
Кабмін 2020-02-03T11:46:15+02:00
Українські Новини
Вишам розіслали рекомендації організувати дистанційне навчання для китайців

Вишам розіслали рекомендації організувати дистанційне навчання для китайців

Ярина Вацяк
Дистанційне навчання студентів з Китаю. Фото: pixabay.com
Дистанційне навчання студентів з Китаю. Фото: pixabay.com

Міністерство освіти і науки рекомендує вищим навчальним закладам організувати дистанційне навчання студентів з Китаю і країн Південно-Східної Азії, які перебувають на сьогодні не в Україні і які не можуть прибути в Україну у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

Лист з відповідною рекомендацією Міносвіти має намір відправити ВНЗ у понеділок, 3 лютого.

Згідно з повідомленням, такі заходи рекомендовані у відповідь на лист секретаря Ради національної безпеки і оборони від 31 січня 2020 року.

Міністр освіти і науки Новосад Анна зазначила, що головна мета міністерства - це забезпечити безперервність освітнього процесу і одночасно врахувати всі обставини, пов'язані з ситуацією навколо коронавірусу.

До 10 лютого ВНЗ мають повідомити всім своїм студентам і слухачам з Китаю і країн Південно-Східної Азії про можливості дистанційного навчання і надати їм можливість скласти іспити після нормалізації ситуації з коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу.

Тим часом, були опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу.

 
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