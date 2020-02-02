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02 февраля 2020, воскресенье, 20:02 66
Кабмин 2020-02-02T20:05:04+02:00
Українські Новини
Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Ярина Вацяк
МОН, Анна Новосад, Китайцы, коронавирус в Украина, Коронавирус
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

В то время, как в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса, Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины и/или не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Соответствующее письмо будет отправлено всем вузам в понедельнике, 3 Февраля 2020, говорится в сообщении пресс-службы МОН.

 "Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", - отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Предполагается, что к 10 февраля 2020 вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

По состоянию на утро 2 февраля 2020, в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

Сейчас в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом.

Тем временем, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

 

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