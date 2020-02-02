В срубленном австралийском лесу нашли десятки мертвых коал

Десятки коал обнаружили мертвыми или ранеными на участке срубленного леса в австралийском штате Виктория. Чиновники начали расследование, сообщает "BBC Украина".

Коалы живут на эвкалиптах шаровидных, которые срубили на этом участке земли в декабре. Люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.

Некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров.

Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают.

Информация об инциденте поступила после того, как десятки тысяч коал, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров, которые продолжаются в Австралии с сентября.



Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии. По словам экологов, популяция коал уменьшается, и в дикой природе их осталось 43 тысячи. Среди причин - потеря среды, болезни, нападения собак и изменение климата.



Кроме того, австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал.



Тем временем в Австралии началась новая волна пожаров.