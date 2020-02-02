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02 февраля 2020, воскресенье, 20:50 124
Европа 2020-02-02T20:51:15+02:00
Українські Новини
Италии удалось изолировать коронавирус, - министр здравоохранения

Италии удалось изолировать коронавирус, - министр здравоохранения

Валерия Драгомирова
Италия, Рим, Изоляция, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его", - сказал министр.

"Это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества", - добавил он.


Двое китайских туристов из Уханя находятся в больнице Спалланзани. У них было подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, правительство Италии первым среди стран ЕС объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

Также опубликованы снимки размножения нового коронавируса. 

Кроме того, из-за коронавируса китайцы по всему миру подверглись унижениям

Тем временем в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек.

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