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02 февраля 2020, воскресенье, 15:42 46
Силовые структуры 2020-02-02T15:53:10+02:00
Українські Новини
В Полтавской области разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В Полтавской области разоблачили сеть подпольных покерных клубов

Ярина Вацяк
Полиция, Казино, Игорный бизнес, Нелегальные казино
Сеть покерных клубов. Фото: Нацполиция
Сеть покерных клубов. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге, под "прикрытием клуба спортивного покера".

"К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек. Во время санкционированных обысков, которые одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 тыс. игровых фишек, в том числе, кэш-фишки (которые используются в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные", - говорится в сообщении.

Сеть подпольных покерных клубов. Фото: НацполицияСеть подпольных покерных клубов. Фото: Нацполиция

Сеть покерных клубов в Полтавской области. Фото: НацполицияСеть покерных клубов в Полтавской области. Фото: Нацполиция

Полиция накрыла нелегальные покерные клубы Фото: НацполицияПолиция накрыла нелегальные покерные клубы Фото: Нацполиция

В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), проводятся следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

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