Украинская режиссер Ирина Цилык завоевала престижную награду на кинофестивале "Санденс" в США

Украинская поэтесса и режиссер Ирина Целик выиграла награду "Лучшая режиссура" на международном кинофестивале "Сандэнс" за ленту "Земля голубая, будто апельсин".

Об этом Целик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, это капец, я выиграла награду "Лучшая режиссура" в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую", - написала она.

Ирина Цилык выиграла кинопремию

Ирина Цилык о награде

""Земля голубая, будто апельсин" не только рассказывает о том, как обычная семья использует съемки, чтобы переосмыслить свою жизнь, но и заставляет нас задуматься о том, как тема войны освещается через призму нарратива. Несмотря на опасность и ужас, которые окружают героев фильма, эти люди не являются пассивными жертвами. Используя средства изображения, они находят в этом что-то правдивое и прекрасное, что, в свою очередь, лучше воспроизводит ужас и трагедию, которые обступают их со всех сторон", - приводит режиссер цитату из рецензии в авторитетном издании Vulture.

Постер фильма Ирины Цилык. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Как отмечает писательница Оксана Забужко, даже участие в фестивале такого уровня уже является большим достижением.

"Вообще-то, даже попасть туда, на едва ли не самый престижный в мире фестиваль независимого кино (гуглите, кто не в теме), со своей первой документальной полнометражкой, - это уже круто до невероятности и повод радоваться за украинское кино (никогда еще нас там не было, это вообще презентация Золушки на балу!) - а получить Directing Award, да еще и за фильм о нынешней войне (снят в Красногоровке, о семье, живущей под обстрелами), - это уже нечто совершенно из разряда волшебных сказок!!!", - написала Забужко.

Пост Оксаны Забужко

Отметим, кинофестиваль "Сандэнс" - национальный американский кинофестиваль независимого кино, который проводится ежегодно в штате Юта.

Как сообщали Українські Новини, украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.

Также украинский фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах.