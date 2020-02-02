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02 февраля 2020, воскресенье, 11:20 28
Азия 2020-02-02T11:27:09+02:00
Українські Новини
В Индии зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом

В Индии зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом

Анна Рудык
вирус в Китае, Коронавирус в Китае, Индия, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В Индии зафиксирован второй случай заболевания новым коронавирусом, от которого в Китае уже погибли 304 человека. Об этом сообщает Reuters.

Так, индийские власти сообщают, что очередной случай заражения опасным вирусом был выявлен в южном штате Керала. 

Отмечается, что больной недавно посещал Китай.

"В Керале зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Пациент имеет историю путешествий из Китая", - сообщили на индийском телевидении.

Отмечается, что анализы больного были положительными, поэтому его изолировали в больнице. Пока пациент стабилен и находится под постоянным наблюдением врачей.

Как сообщали Українські Новини, учеными из Гонконгского университета были опубликованы снимки процесса размножения коронавируса внутри клетки. 

Тем временем в Китае зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

Также в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

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