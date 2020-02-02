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  • Пентагон готов предоставить военные базы для карантина в связи с коронавирусом
02 февраля 2020, воскресенье, 10:05 12
Америка 2020-02-02T10:05:53+02:00
Українські Новини
Пентагон готов предоставить военные базы для карантина в связи с коронавирусом

Пентагон готов предоставить военные базы для карантина в связи с коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Пентагон, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

В США Министерство обороны намерено предоставить свои военные базы для размещения 1 тыс. человек, которых могут поместить на карантин после возвращения в страну из зарубежных поездок в связи с вспышкой коронавируса, первая смерть от которого уже зафиксирована за пределами Китая. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на своей странице в Twitter.

Так, сообщается, что министр обороны Марк Эспер одобрил предоставление помещений.

"Министр обороны Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тыс. человек, которых может понадобиться разместить на карантин после их возвращения из зарубежных поездок в связи с новым коронавирусом. Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Тем временем Минздрав заверил, что в Украине нет коронавируса из Китая.

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