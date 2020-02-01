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01 февраля 2020, суббота, 21:05 1001
Верховная Рада и партии 2020-02-03T13:49:10+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" извинились за слова Брагара пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу

В "Слуге народа" извинились за слова Брагара пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу

Ярина Вацяк
Слуга народа, Коммуналка, Евгения Кравчук
Евгений Брагар. Скриншот видео 112
Евгений Брагар. Скриншот видео 112

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутат Верховной Рады Евгения Брагара в прямом эфире "112" канала, отметив, что такую ​​позицию депутата фракция не поддерживает.

Об этом Кравчук написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагар позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)"- написала она.

Кравчук также посоветовала Брагар не ходить на ток-шоу, если он не готов к прямым эфирам.

"А еще раз убеждаюсь: Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - написала она.

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