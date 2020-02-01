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01 лютого 2020, субота, 21:04 21
Верховна Рада і партії 2020-02-01T22:30:02+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу

У "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу

Ярина Вацяк
Слуга народу, комуналка, Євгенія Кравчук, Євген Брагар
Євген Брагар. Скріншот відео 112
Євген Брагар. Скріншот відео 112

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені всього керівництва партії попросила вибачення у всіх, кого могли образити слова депутата Верховної Ради Євгена Брагаря в прямому ефірі "112" каналу, зазначивши, що таку позицію депутата фракція не підтримує.

Про це Кравчук написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора під час ефіру на 112 каналі депутат з нашої фракції Євген Брагар дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!)" - написала вона.

Кравчук також порадила Брагару не ходити на ток-шоу, якщо він не готовий до прямих ефірів.

"А ще вкотре переконуюсь: не вмієш - не берись. Або вчись. Не готовий до прямих ефірів - займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер. Жарти про собак дійсно смішні. Критика - доречна. Сподіваюся, ця ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі тролять депутата Брагара, запропонував продати собаку і заплатити за газ.

Раніше "Слуга народу" Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі.

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