У "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені всього керівництва партії попросила вибачення у всіх, кого могли образити слова депутата Верховної Ради Євгена Брагаря в прямому ефірі "112" каналу, зазначивши, що таку позицію депутата фракція не підтримує.

Про це Кравчук написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора під час ефіру на 112 каналі депутат з нашої фракції Євген Брагар дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!)" - написала вона.

Кравчук також порадила Брагару не ходити на ток-шоу, якщо він не готовий до прямих ефірів.

"А ще вкотре переконуюсь: не вмієш - не берись. Або вчись. Не готовий до прямих ефірів - займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер. Жарти про собак дійсно смішні. Критика - доречна. Сподіваюся, ця ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі тролять депутата Брагара, запропонував продати собаку і заплатити за газ.

Раніше "Слуга народу" Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі.