У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ

Сьогодні, 1 лютого, мережа сколихнуло пропозицію депутата від партії "Слуга народу" Євгенія Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги.

Нардеп відповів на питання Любові Павлівни з Кіровоградської області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки.

"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити", - сказав Брагар.

Соцмережі бурхливо відреагували на пропозицію депутата - багато були обурені тим, що депутат пропонує продати вірних друзів, а багато користувачів сміялися над висловлюванням Брагара, а також висували свої версії, що ще можна продати - собаку по частинах, або діда - в рабство.

Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook

Також депутат в комментарие "КСТране" додав, що хейт почався зовсім не через те, що він порадив пенсіонерці продати собаку, а за заклик не дискримінувати людей за мовною ознакою.

Раніше Українські Новини писали, що Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі. Він заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі.