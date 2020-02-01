підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 лютого 2020, субота, 19:50 9
Суспільство 2020-02-01T19:55:08+02:00
Українські Новини
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ

У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ

Ольга Фандорина
тролінг, Собака, Євген Брагар, Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook

Сьогодні, 1 лютого, мережа сколихнуло пропозицію депутата від партії "Слуга народу" Євгенія Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги.

Нардеп відповів на питання Любові Павлівни з Кіровоградської області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки.

"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити", - сказав Брагар.

Соцмережі бурхливо відреагували на пропозицію депутата - багато були обурені тим, що депутат пропонує продати вірних друзів, а багато користувачів сміялися над висловлюванням Брагара, а також висували свої версії, що ще можна продати - собаку по частинах, або діда - в рабство.

Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот FacebookКористувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook

Також депутат в комментарие "КСТране" додав, що хейт почався зовсім не через те, що він порадив пенсіонерці продати собаку, а за заклик не дискримінувати людей за мовною ознакою.

Раніше Українські Новини писали, що Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі. Він заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі.

Більше новин про: тролінг Собака Євген Брагар Реакція соцмереж

Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану...
У США пес за кермом годину катався по колу на маши...
Депутат "Слуги народу" заступився за водія, який в...
Більше, ніж у Трампа: в соцмережах обурені рівнем ...
Сьогодні Україна має виплатити МВФ 55 млн спецправ запозичення
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу
Новини
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
У січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису 19:10
На топ-менеджера "Мотор-Січ" відкрили кримінальну справу за розкрадання землі 17:24
Фонд державного майна. Фото: Facebook
В Україні діятимуть нові правила оренди державного майна 16:55
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
більше новин
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
Енергоспівтовариство рекомендує НКРЕКП утриматися від введення плати за передачу для експортерів електроенергії 12:41
Асоціація "Укртютюн" очікує від уряду швидкої реалізації Стратегії з протидії незаконному виробництву тютюнових виробів 12:45
В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю роботи по збереженню лісу від незаконної вирубки 23:03
більше новин
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 23:20
Міністр похвалився як закрив перукарню в Кабміні 10:31
Автобан. Фото: pixabay.com
Опублікована карта будівництва українських автобанів, де можна буде мчати 130 км/год 10:35
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
більше новин
Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok