Гончарук поручил вывезти украинцев из Китая

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом Гончарук в своем Telegram-канале.

"Дополнительно МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал он.

Глава Кабмина отметил, что поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая.

Гончарук подчеркнул, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Но нужно быть готовым к любым сценариям.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - написал Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца.



Кроме того, коронавирус распространился на все регионы Китая.



Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований.