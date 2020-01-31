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31 января 2020, пятница, 21:39 26
Кабмин 2020-01-31T21:40:27+02:00
Українські Новини
Гончарук поручил вывезти украинцев из Китая

Гончарук поручил вывезти украинцев из Китая

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, Кабмин, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом Гончарук в своем Telegram-канале.

"Дополнительно МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал он.

Глава Кабмина отметил, что поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая.

Гончарук подчеркнул, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Но нужно быть готовым к любым сценариям.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - написал Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца


Кроме того, коронавирус распространился на все регионы Китая

Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований. 

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