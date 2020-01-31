подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 20:41 75
Политика 2020-01-31T20:41:37+02:00
Українські Новини
Горбачов обиделся на Зеленского за слова о Советском Союзе

Горбачов обиделся на Зеленского за слова о Советском Союзе

Ольга Фандорина
Михаил Горбачев, Владимир Зеленский, Вторая мировая война
Горбачев. Фото: b1.m24.ru
Горбачев. Фото: b1.m24.ru

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал "крайне странным" и "просто поразительным" высказывание президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 31 января.

"Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", — сказал Горбачев.

Он добавил, что лучшим ответом украинскому лидеру накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто "вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы". "У нас есть, что сказать", — заключил Горбачев.

Напомним, 27 января Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Также Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.

Больше новостей о: Михаил Горбачев Владимир Зеленский Вторая мировая война

Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины
Новости
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на первый день февраля 21:00 Карта
В Лондоне сожгли флаг ЕС. Скриншот: youtube/NewZee PK
В центре Лондона "в ожидании" Brexit сожгли флаг ЕС 20:51
В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса 20:45
Горбачов обиделся на Зеленского за слова о Советском Союзе 20:41
ПАСЕ обеспокоена нападениями на журналистов и антикоррупционных активистов в Украине 20:20
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
больше новостей
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok