Горбачов обиделся на Зеленского за слова о Советском Союзе

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал "крайне странным" и "просто поразительным" высказывание президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 31 января.

"Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", — сказал Горбачев.

Он добавил, что лучшим ответом украинскому лидеру накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто "вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы". "У нас есть, что сказать", — заключил Горбачев.

Напомним, 27 января Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Также Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.