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31 января 2020, пятница, 18:15 18 Документ
Политика 2020-01-31T18:15:11+02:00
Українські Новини
Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году

Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году

Валерия Драгомирова
Кабмин, Деньги, Командировка, Алексей Гончарук
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук потратил 2 208 092 гривен на командировки по Украине и за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, у Гончарука была 1 заграничная командировка в Великобританию и Северную Ирландию.

Расходы на поездку составили 650 648 гривен, из которых 16 822 гривны – суточные и расходы на проживание и 633 826 гривен – авиаперелет членов правительственной делегации.

Также в 2019 году премьер совершил 4 рабочие поездки по Украине – в Черновицкую, Донецкую, Запорожскую и Львовскую области.

Поездки Гончарука по Украине обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в 1 557 444 гривны, из которых всю сумму составила оплата авиаперелетов.


Как сообщали Українськi Новини, Гончарук потратил 18 тыс. гривен на командировку в Давос 22-23 января.

Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука

Тем временем истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников. 

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