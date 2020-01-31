Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году

Премьер-министр Алексей Гончарук потратил 2 208 092 гривен на командировки по Украине и за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, у Гончарука была 1 заграничная командировка в Великобританию и Северную Ирландию.

Расходы на поездку составили 650 648 гривен, из которых 16 822 гривны – суточные и расходы на проживание и 633 826 гривен – авиаперелет членов правительственной делегации.

Также в 2019 году премьер совершил 4 рабочие поездки по Украине – в Черновицкую, Донецкую, Запорожскую и Львовскую области.

Поездки Гончарука по Украине обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в 1 557 444 гривны, из которых всю сумму составила оплата авиаперелетов.





Как сообщали Українськi Новини, Гончарук потратил 18 тыс. гривен на командировку в Давос 22-23 января.



Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука.



Тем временем истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников.