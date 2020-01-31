Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в четверг, в пятницу снизился на 15 коп. до 25,04 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,92-24,95 UAH\/USD, затем котировки выросли до 25,01-25,04 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,03-25,06 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,48% с 23,74 UAH\/USD до 25,04 UAH\/USD.Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Ранее Нацбанк понизил курс гривны перед выходными. Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020. В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.