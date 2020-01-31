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31 января 2020, пятница, 17:42 8
Экономика 2020-01-31T17:42:27+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD

Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Межбанк, Курс доллара к гривне, Доллар
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в четверг, в пятницу снизился на 15 коп. до 25,04 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,92-24,95 UAH/USD, затем котировки выросли до 25,01-25,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,03-25,06 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,48% с 23,74 UAH/USD до 25,04 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Ранее Нацбанк понизил курс гривны перед выходными

Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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