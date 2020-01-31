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31 січня 2020, пʼятниця, 17:45 16
Економіка 2020-01-31T17:46:44+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився до 25,04 UAH/USD

Курс гривні на міжбанку знизився до 25,04 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс долара до гривні, Долар
Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в четвер, в п'ятницю знизився на 15 коп. до 25,04 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,92-24,95 UAH/USD, потім котирування зросли до 25,01-25,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,03-25,06 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,48% з 23,74 UAH/USD до 25,04 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними.

Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

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