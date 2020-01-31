Курс гривні на міжбанку знизився до 25,04 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в четвер, в п'ятницю знизився на 15 коп. до 25,04 UAH\/USD.Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,92-24,95 UAH\/USD, потім котирування зросли до 25,01-25,04 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,03-25,06 UAH\/USD.З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,48% з 23,74 UAH\/USD до 25,04 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Раніше Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними. Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.