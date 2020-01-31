подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 16:40 52 Документ
Общество 2020-01-31T17:00:01+02:00
Українські Новини
СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Логинову

СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Логинову

Елизавета Драбкина
Запрет на въезд, СБУ, Виктор Логинов, Счастливы вместе

Служба безопасности Украины не запрещала въезд на территорию Украины российскому актеру Виктору Логинову, известного своей ролью в сериале "Счастливы вместе".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Спецслужба сообщила, что решение о запрете на въезд Логинову на территорию Украины не принималось.

Однако отмечается, что Государственная пограничная служба проинформирована о фактах нарушения им правил пересечения государственной границы.

Как сообщали Українськi Новини, Логинова не пустили в Харьков для участия в спектакле "Папаши".

Однако сам Логинов заявил, что не приезжал в Украину, так как только вернулся домой с прогона представления для украинского зрителя.

Также он сообщил, что намерен приехать в Украину 4 февраля, а спектакль запланирован на 6 февраля.

Кроме того, СБУ разрешила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Больше новостей о: Запрет на въезд СБУ Виктор Логинов Счастливы вместе

В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Новости
Британская делегация ушла из Европарламента под волынку 17:54
ГБР не хочет расследовать дело на Байдена 17:47
Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD 17:42
Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Анатолий Чугриев 17:31
В квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В Обухове в многоэтажке взорвался газ 17:30
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена" 15:47
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц 12:31 Документ
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok