СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Логинову

Служба безопасности Украины не запрещала въезд на территорию Украины российскому актеру Виктору Логинову, известного своей ролью в сериале "Счастливы вместе".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Спецслужба сообщила, что решение о запрете на въезд Логинову на территорию Украины не принималось.

Однако отмечается, что Государственная пограничная служба проинформирована о фактах нарушения им правил пересечения государственной границы.

Как сообщали Українськi Новини, Логинова не пустили в Харьков для участия в спектакле "Папаши".

Однако сам Логинов заявил, что не приезжал в Украину, так как только вернулся домой с прогона представления для украинского зрителя.

Также он сообщил, что намерен приехать в Украину 4 февраля, а спектакль запланирован на 6 февраля.

Кроме того, СБУ разрешила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.