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24 января 2020, пятница, 22:45 124
Общество 2020-01-24T22:45:02+02:00
Українські Новини
Как меня могли не пустить, если я не приезжал, - Логинов о запрете на въезд в Украину

Как меня могли не пустить, если я не приезжал, - Логинов о запрете на въезд в Украину

Валерия Драгомирова
Украина, Харьков, Запрет на въезд, Виктор Логинов
Виктор Логинов. Скриншот: YouTube/Россия 1
Виктор Логинов. Скриншот: YouTube/Россия 1

В пятницу, в СМИ появилась информация о том, что главного героя сериала "Счастливы вместе" Виктора Логинова не впустили в Украину. Однако сам Логинов заявил, что не приезжал в Украину, так как только вернулся домой с прогона представления для украинского зрителя. Об этом сообщает "КП в Украине".


"Я еще пока не въезжал, как меня могли не пустить? Вот четвертого февраля собираюсь приехать к вам. Я ничего об этом не слышал, мне никто ничего не сообщал. Не понимаю, что происходит и на каком основании мне могут запретить въезд", - удивился Логинов.

При этом на сайте Харьковского театра имени Шевченко уже приостановили продажу билетов на спектакль "Папаши".

"Я буду сейчас проверять, что это такое и на основании чего появилась такая информация. Человек, который катался между Россией и Украиной три месяца, а теперь вдруг всплывает такая история", - сказал Логинов.

Спектакль "Папаши" запланирован в Харькове 6 февраля.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Также в декабре Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

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