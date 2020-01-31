СБУ не забороняла в'їзд в Україну російському акторові Логінову

Служба безпеки України не забороняла в'їзд на територію України російському актору Віктору Логінову, відомому своєю роллю в серіалі "Щасливі разом".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Спецслужба повідомила, що рішення про заборону на в'їзд Логінову на територію України не приймалося.

Проте наголошується, що Державна прикордонна служба проінформована про факти порушення ним правил перетинання державного кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Логінова не пустили в Харків для участі у виставі "Татусі".

Проте сам Логінов заявив, що не приїжджав в Україну, так як тільки повернувся додому з прогону виставі для українського глядача.

Також він повідомив, що має намір приїхати в Україну 4 лютого, а спектакль запланований на 6 лютого.

Крім того, СБУ дозволила в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.