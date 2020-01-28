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28 января 2020, вторник, 12:55 13
Жизнь 2020-01-28T12:56:39+02:00
Українські Новини
Sony Pictures выпустила трейлер комедии "Holly Slept Over" со звездой "Игры престолов"

Sony Pictures выпустила трейлер комедии "Holly Slept Over" со звездой "Игры престолов"

Валерия Драгомирова
Sony Pictures, Трейлер, Натали Эммануэль, Holly Slept Over

Sony Pictures показала первый трейлер комедийно-драматического фильма "Holly Slept Over", режиссером которого стал Джошуа Фридлендер. Соответствующее видео появилось на официальном канале в YouTube.

В картине снимались Бриттни Лоуэр, Джош Лоусон, Рон Ливингстон, Эринн Хейс, а также звезда "Игры престолов" Натали Эммануэль.

В центре сюжета оказываются супруги Одра (Бриттни Лоуэр) и Ноэль (Джош Лоусон). Однажды к ним в гости приезжает давняя знакомая Одры, соседка по комнате в колледже Холли (Натали Эммануэль). Ноэль и не подозревал, какой напряженной окажется эта встреча. Одра признается своему мужу, что в прошлом она занималась любовью с Холли. Неожиданный визит девушки переворачивает все с ног на голову, а супругам на фоне этих событий приходится заодно и пересмотреть свои отношения.

Премьера фильма "Holly Slept Over" намечена на 3 марта.




Ранее Українські Новини писали о главных кинопремьерах недели. В кинотеатрах вышел нашумевший фильм Тайки Вайтити о воображаемом Гитлере "Кролик Джоджо", а также мультфильм "Баранчик Шон: Фермагеддон".

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