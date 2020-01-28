Sony Pictures выпустила трейлер комедии "Holly Slept Over" со звездой "Игры престолов"

Sony Pictures показала первый трейлер комедийно-драматического фильма "Holly Slept Over", режиссером которого стал Джошуа Фридлендер. Соответствующее видео появилось на официальном канале в YouTube.

В картине снимались Бриттни Лоуэр, Джош Лоусон, Рон Ливингстон, Эринн Хейс, а также звезда "Игры престолов" Натали Эммануэль.

В центре сюжета оказываются супруги Одра (Бриттни Лоуэр) и Ноэль (Джош Лоусон). Однажды к ним в гости приезжает давняя знакомая Одры, соседка по комнате в колледже Холли (Натали Эммануэль). Ноэль и не подозревал, какой напряженной окажется эта встреча. Одра признается своему мужу, что в прошлом она занималась любовью с Холли. Неожиданный визит девушки переворачивает все с ног на голову, а супругам на фоне этих событий приходится заодно и пересмотреть свои отношения.

Премьера фильма "Holly Slept Over" намечена на 3 марта.







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