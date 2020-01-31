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31 января 2020, пятница, 15:33 36
Общество 2020-01-31T15:35:39+02:00
Українські Новини
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них

Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них

Таня Войтюк
Гомосексуализм, Дмитрий Ярош, Геи, Донбасс, Правый сектор
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook

Бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош написал в социальной сети гомофобный пост и в комментариях отметил, что не видел на фронте ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет "НВ".

По мнению Яроша, "гомосексуальная диктатура" является причиной снижения численности населения Украины, который он назвал "геноцидом".

Пост в Facebook Дмитрия ЯрошаПост в Facebook Дмитрия Яроша

В комментариях к сообщению у националистического деятеля спросили, считает ли он своими собратьями представителей ЛГБТ+, которые воевали на Донбассе.

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