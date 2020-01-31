Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них

Бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош написал в социальной сети гомофобный пост и в комментариях отметил, что не видел на фронте ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет "НВ". По мнению Яроша, "гомосексуальная диктатура" является причиной снижения численности населения Украины, который он назвал "геноцидом". Пост в Facebook Дмитрия Яроша В комментариях к сообщению у националистического деятеля спросили, считает ли он своими собратьями представителей ЛГБТ+, которые воевали на Донбассе. "Ни одного гомосексуалиста (гомосексуала — редакция) на фронте за шесть лет войны не наблюдал. Не исключаю, что кто-то из них, ради пиара, мог быть "на нуле", где из-за бруствера, пострелять в сторону врага… Но, однозначно — извращенцы не охраняют Украину", — заявил экс-лидер Правого сектора. В ответ на это ему показали фото, где прямо за ним стоит экс-гранатометчик добровольческого батальона "Донбасс" и открытый гей Виктор Пилипенко. Пост Дмитрия Ризниченко. Фото: Facebook В интервью Пилипенко рассказал, что в сентябре 2014-го присоединился к батальону Донбасс как резервист, потом попал в военную часть № 3027. Он пробыл на Донбассе год и семь месяцев. Непосредственно в горячих точках — полгода. Служил также в Широкино. Как отметил Пилипенко, тему ЛГБТ+ на войне не обсуждают. "Конечно, ты терпишь шутки, иногда смеешься сам, потому что понимаешь, что эти люди действительно смеются над тем — ну, скажем, рассказали какой прикольный анекдот. Я даже не думал делать каминг-аут там и говорить военным об этом. Да, это страх, что ко мне потом изменится отношение, все будут смотреть иначе, страх от незнания их реакции", — сообщил военный. Как сооющали Українські Новини, согласно исследования, украинцы находятся на одном уровне с россиянами по отношению к ЛГБТ. Президент Владимир Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество. Кроме того, второй доброволец в истории ВСУ сделал открытое признание своей гомосексуальной ориентации. После этого праворадикалы узнали адрес ветерана АТО и избили его.