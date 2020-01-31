Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них

Как отметил Пилипенко, тему ЛГБТ+ на войне не обсуждают.

"Конечно, ты терпишь шутки, иногда смеешься сам, потому что понимаешь, что эти люди действительно смеются над тем — ну, скажем, рассказали какой прикольный анекдот. Я даже не думал делать каминг-аут там и говорить военным об этом. Да, это страх, что ко мне потом изменится отношение, все будут смотреть иначе, страх от незнания их реакции", — сообщил военный.

Как сооющали Українські Новини, согласно исследования, украинцы находятся на одном уровне с россиянами по отношению к ЛГБТ.

Президент Владимир Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество.

Кроме того, второй доброволец в истории ВСУ сделал открытое признание своей гомосексуальной ориентации. После этого праворадикалы узнали адрес ветерана АТО и избили его.