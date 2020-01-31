Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вопрос безвиза - не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет никаких изменений: если вы будете ехать в Британию из Украины, вам нужно будет получать визу", - сказала Симмонс.

Симмонс также заявила, что в ближайшее время в Украине не появится британский визовый центр, и решение о предоставлении виз будет принимать региональный визовый центр в Варшаве.

"Но когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Британии, чтобы люди также получали визы вовремя", - добавила она.

Как известно, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Как сообщали Українські Новини, совет ЕС окончательно утвердил Brexit о выходе Великобритании из Европейского союза.

Напомним, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.