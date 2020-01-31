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31 января 2020, пятница, 14:52 28
Внешняя политика 2020-01-31T14:54:07+02:00
Українські Новини
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit

Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit

Таня Войтюк
Великобритания, Brexit, Безвизовый режим, Европейский союз, Европейский Совет
Украина Великобритания. Фото: zn.ua
Украина Великобритания. Фото: zn.ua

Несмотря на то, что Украина ввела безвиз для британцев на год, Великобритания не планирует никаких изменений в визовом режиме для граждан Украины после выхода из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вопрос безвиза - не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет никаких изменений: если вы будете ехать в Британию из Украины, вам нужно будет получать визу", - сказала Симмонс.

Симмонс также заявила, что в ближайшее время в Украине не появится британский визовый центр, и решение о предоставлении виз будет принимать региональный визовый центр в Варшаве.

"Но когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Британии, чтобы люди также получали визы вовремя", - добавила она.

Как известно, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Как сообщали Українські Новини, совет ЕС окончательно утвердил Brexit о выходе Великобритании из Европейского союза.

Напомним, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

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