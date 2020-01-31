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  • 15 топ-менеджерів "Нафтогазу" в 2018 році щомісячно отримували в середньому по 3,787 млн ​​гривень
31 січня 2020, пʼятниця, 12:25 19 Документ
Економіка 2020-01-31T19:30:07+02:00
Українські Новини
15 топ-менеджерів "Нафтогазу" в 2018 році щомісячно отримували в середньому по 3,787 млн ​​гривень

15 топ-менеджерів "Нафтогазу" в 2018 році щомісячно отримували в середньому по 3,787 млн ​​гривень

Павло Твердохліб
НАК Нафтогаз, Аудит, Андрій Коболєв, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, Зарплата
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua

Вище керівництво Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" протягом 2018 року щомісяця отримувало в середньому по 3 млн 787,4 тис гривень виплат за місцем роботи. Ці суми включали в себе заробітну плату і поточні премії. Про це свідчать дані звіту незалежного аудитора, проведеного компанією "Делойт енд Туш ЮСК".

У документі, зокрема, зазначається, що протягом 2018 року середня чисельність провідного управлінського персоналу на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим становила 6 членів правління і 9 директорів напрямків. І в 2018 році сума грошових компенсацій, яка була включена до складу адміністративних витрат на цих осіб, становила 681 млн 736 тис грн.

Слід зазначити, що виходячи з даних цього аудиту, роком раніше - в 2017 році, річні виплати цієї ж кількості топ-менеджерів становили 179 млн 521 тис грн.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку, з дорученням вирішити питання високих зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях. Через 2 тижні прем'єр-міністр не показав результат вирішення даного питання.

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