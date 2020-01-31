подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
ONLINE
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

  • Новости
  • Экономика
  • 15 топ-менеджеров "Нафтогаза" в 2018 году ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн грн
31 января 2020, пятница, 12:25 18 Документ
Экономика 2020-01-31T12:25:01+02:00
Українські Новини
15 топ-менеджеров "Нафтогаза" в 2018 году ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн грн

15 топ-менеджеров "Нафтогаза" в 2018 году ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн грн

Павел Твердохлиб
НАК Нафтогаз Украины, Аудит, Андрей Коболев, Зарплата
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua
НАК Нафтогаз. Фото: tsn.ua

Высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787,4 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные отчета независимого аудитора, проведенного компанией "Делойт енд Туш ЮСК".

В документе, в частности, отмечается, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений. И в 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн.

Следует отметить, что исходя из данных этого аудита, годом ранее - в 2017 году, годовые выплаты этому же количеству топ-менеджеров составляли 179 млн 521 тыс грн.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.

Больше новостей о: НАК Нафтогаз Украины Аудит Андрей Коболев Зарплата

Энергетическую таможню могут ликвидировать...
Кабмин проведет аудиторскую проверку "Нефтегазу"...
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"...
Директор государственного аэропорта "Борисполь" по...
СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука
Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
Новости
На межбанке котировки превысили отметку 25,00 UAH/USD 12:34
В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов 12:28
15 топ-менеджеров "Нафтогаза" в 2018 году ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн грн 12:25 Документ
Цена помещения в аэропорту "Борисполь" в ходе аукциона выросла в 19 раз 12:09
Пристайко на встрече с Помпео обсудил сотрудничество между Украиной и США 12:04
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok