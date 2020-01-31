15 топ-менеджеров "Нафтогаза" в 2018 году ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн грн

Высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787,4 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные отчета независимого аудитора, проведенного компанией "Делойт енд Туш ЮСК".

В документе, в частности, отмечается, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений. И в 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн.

Следует отметить, что исходя из данных этого аудита, годом ранее - в 2017 году, годовые выплаты этому же количеству топ-менеджеров составляли 179 млн 521 тыс грн.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.