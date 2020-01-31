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  • В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности
31 января 2020, пятница, 08:45 24
Америка 2020-01-31T09:01:25+02:00
Українські Новини
В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности

В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности

Ярина Вацяк
Непогода, Ливни, чрезвычайные ситуации, Глобальное потепление, Экология, Бразилия

В то время, как Бразилия вошла в топ-20 самых популярных туристических направлений 2020 года, Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским воздержаться от поездок в Бразилию в связи с мощными ливнями и оползнями земли в штате Минас-Жерайс, в 101 городе объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В этой связи, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Бразилию, воздержаться от посещения штата Минас-Жерайс до нормализации ситуации. Гражданам Украины, которые уже находятся на территории штата, рекомендуем проявлять особую бдительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, других компетентных служб, а также отслеживать информацию в местных СМИ", - говорится в нем.

В МИД напомнили контакты Консульства Украины в Сан-Паулу для обращения в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования. Номер телефона экстренной помощи: (+5511) 9595-78289, электронная почта: gc_brsp@mfa.gov.ua, ПУ в ФРБ emb_br@mfa.gov.ua или круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: + 38-044-238- 16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщали Українські Новини, ранее правительство Испании объявило чрезвычайную климатическую ситуацию.

Тем временем, температура мирового океана растет с рекордной скоростью.

 

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