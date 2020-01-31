Китай решил вернуть спецрейсами своих граждан в эпицентр эпидемии коронавируса

В то время, как МАУ намерен приостановить полеты из Киева в Санью из-за коронавируса в Китае, для возвращения граждан Китая из-за границы в провинцию Хубэй, где находится город Ухань с эпицентром эпидемии в связи с коронавирусом 2019-nCoV, управление гражданской авиации КНР организует чартерные спецрейсы.

Об этом в пятницу, 31 января, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет DW.

По ее словам, самолеты будут направлены "в кратчайшие сроки". По ее словам, власти осведомлены о тех практических трудностях, которые жители провинции Хубэй, в первую очередь Уханя, испытывают за рубежом.

Как отмечают эксперты, большое число граждан Китая путешествуют за пределами КНР в связи с отмечавшимся 25 января китайским Новым годом.

Между тем, как передало агентство Xinhua, Государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа.

Речь идет, в частности, о наборах для тестирования реагентов и о системе секвенирования вируса.

В КНР, по официальным данным на 30 января, число подтвержденных случаев заболевания составляло 9692. Количество находившихся на карантине достигло 15238 человек. Власти сообщали о 213 скончавшихся и 171 излечившихся.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирус распространился на все регионы Китая.

Ранее туристический оператор компания Join Up заявила, что намерена вернуть своих туристов с острова Хайнань (Китай) в связи со вспышкой коронавируса в стране до 2 февраля.