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31 січня 2020, пʼятниця, 08:12 13
Азія 2020-01-31T11:00:03+02:00
Українські Новини
Китай вирішив повернути спецрейсами своїх громадян в епіцентр епідемії коронавірусу

Китай вирішив повернути спецрейсами своїх громадян в епіцентр епідемії коронавірусу

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, коронавірус в Китаї, Коронавірус
Китай. Фото: news.cn
Китай. Фото: news.cn

В той час, як МАУ має намір припинити польоти з Києва в Санью через коронавірус в Китаї, для повернення громадян Китаю з-за кордону в провінції Хубей, де розташоване місто Ухань з епіцентром епідемії у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV, управління цивільної авіації КНР організовує чартерні спецрейси.

Про це в п'ятницю, 31 січня, заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньін, пише DW.

За її словами, літаки будуть направлені "в найкоротші терміни". За її словами, влада знає про ті практичні труднощі, які жителі провінції Хубей, в першу чергу Уханя, відчувають за кордоном.

Як зазначають експерти, велика кількість громадян Китаю подорожують за межами КНР у зв'язку з продемонстрованим 25 січня китайським Новим роком.

Між тим, як передало агентство Xinhua, Державне управління контролю над лікарськими засобами КНР схвалив нову продукцію для виявлення коронавірусу нового типу.

Йдеться, зокрема, про набори для тестування реагентів і про систему секвенування вірусу.

В КНР, за офіційними даними на 30 січня, кількість підтверджених випадків захворювання становила 9692. Кількість людей, які перебували на карантині досягла 15238. Влада повідомляла про 213 померлих і 171 тих, що вилікувалися.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус поширився на всі регіони Китаю.

Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

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