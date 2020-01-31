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31 января 2020, пятница, 08:15 20
Силовые структуры 2020-01-31T08:15:23+02:00
Українські Новини
Боевики применили артиллерию: ВСУ понесли потери на Донбассе

Боевики применили артиллерию: ВСУ понесли потери на Донбассе

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
ООС. Фото: Штаб ООС/Facebook
ООС. Фото: Штаб ООС/Facebook

За прошлые сутки, 30 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил два обстрела:

  • вблизи Березового стреляли из гранатометов различных систем;
  • у Талаковки велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеских обстрела:

  • неподалеку Орехово стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 2 мины;
  • три раза у Новотошковского велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;
  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный ударили из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих.

26 января в зоне проведения ООС на Донбассе погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко

Также боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.

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