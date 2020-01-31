Бойовики застосували артилерію: ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

За минулу добу, 30 січня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один боєць ВСУ отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"30 січня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог влаштував два обстріли:

поблизу Березового стріляли з гранатометів різних систем;

білля Талаківки вівся вогонь зі станкового протитанкового гранатомета – 14 пострілів, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано чотири ворожих обстріли:

неподалік від Горіхового стріляли з мінометів калібру 120 мм – противник випустив 2 міни;

тричі біля Новотошківського вівся вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін і 82-мм мінометів – 13 мін;

поблизу населеного пункту Хутір Вольний вдарили зі станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, а також великокаліберного кулемета.

"Вчора, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранені двоє військовослужбовців.

26 січня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Євген Щуренко.

Також бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.