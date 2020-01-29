Сутки на Донбассе: 12 обстрелов и новые потери ВСУ

За прошлые сутки, 28 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС. "28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили четыре обстрела: дважды вблизи Лебединского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Березовой велся огонь из гранатометов различных систем; рядом с Васильевкой ударили из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Орехово велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза рядом с Новотошковским ударили из минометов калибра 120 мм – противник выпустил 26 мин, с 82-мм миномета – 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Троицким стреляли из автоматических станковых гранатометов. "Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - рассказали в ООС. Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр. Ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.