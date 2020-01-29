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29 января 2020, среда, 08:15 48
Силовые структуры 2020-01-29T08:15:08+02:00
Українські Новини
Сутки на Донбассе: 12 обстрелов и новые потери ВСУ

Сутки на Донбассе: 12 обстрелов и новые потери ВСУ

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

За прошлые сутки, 28 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили четыре обстрела:

  • дважды вблизи Лебединского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Березовой велся огонь из гранатометов различных систем;
  • рядом с Васильевкой ударили из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Орехово велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • четыре раза рядом с Новотошковским ударили из минометов калибра 120 мм – противник выпустил 26 мин, с 82-мм миномета – 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Троицким стреляли из автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр.

Ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.

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