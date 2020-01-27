На Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр

Вчера, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко. Об этом сообщается на странице "Одесский областной ТЦК и СП" в Facebook.

Так, сообщается, что Евгений Щуренко погиб во время обстрела в воскресенье.

"26 января в 07:15 во время вражеского обстрела в районе проведения Операции Объединенных Сил на территории Донецкой области погиб житель города Килия Одесской области военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады солдат Щуренко Евгений Валерьевич", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 января он должен был бы праздновать свой 42-й день рождения.

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.

Также боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.