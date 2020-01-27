подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 19:16 31
Силовые структуры 2020-01-27T19:16:14+02:00
Українські Новини
На Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр

На Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, смерть военного, ООС, война на Донбассе
Погибший военный Евгений Щуренко. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Погибший военный Евгений Щуренко. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Вчера, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко. Об этом сообщается на странице "Одесский областной ТЦК и СП" в Facebook.

Так, сообщается, что Евгений Щуренко погиб во время обстрела в воскресенье.

"26 января в 07:15 во время вражеского обстрела в районе проведения Операции Объединенных Сил на территории Донецкой области погиб житель города Килия Одесской области военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады солдат Щуренко Евгений Валерьевич", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 января он должен был бы праздновать свой 42-й день рождения.

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.

Также боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС смерть военного ООС война на Донбассе

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
В Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса 20:06
"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными 19:55
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, поскольку он нарушает права русскоязычных 19:43
В Киеве задержали "минера" метро Крещатик 19:41
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Сегодня день памяти жертв Холокоста: как чествуют в Украине 12:48
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok