В США коронавирусом впервые заразился человек, который не был в Китае

В США подтвердили первый случай распространения китайского коронавируса от человека к человеку. Женщина заразилась во время путешествия в город Ухань — эпицентра вспышки, а с мужем контактировала уже после приезда.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.

Отмечается, что заболевшим является мужчина, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.

Как сообщали Українські Новини, США, Япония и Франция эвакуируют граждан из китайского Уханя.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии.