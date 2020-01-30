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30 января 2020, четверг, 22:24 49
Америка 2020-01-30T22:26:07+02:00
Українські Новини
В США коронавирусом впервые заразился человек, который не был в Китае

В США коронавирусом впервые заразился человек, который не был в Китае

Таня Войтюк
США, Коронавирус в Китае, Коронавирус, Китай, Вирус
Коронавирус передается от человека к человеку. Фото: Twitter/@PressTV
Коронавирус передается от человека к человеку. Фото: Twitter/@PressTV

В США подтвердили первый случай распространения китайского коронавируса от человека к человеку. Женщина заразилась во время путешествия в город Ухань — эпицентра вспышки, а с мужем контактировала уже после приезда.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.

Отмечается, что заболевшим является мужчина, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.

Как сообщали Українські Новини, США, Япония и Франция эвакуируют граждан из китайского Уханя.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии.

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