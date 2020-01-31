подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Врио директора "Украэроруха" Ярмак в декабре получил больше 130 тыс. гривен зарплаты
31 января 2020, пятница, 05:55 44
Экономика 2020-01-31T08:30:03+02:00
Українські Новини
Врио директора "Украэроруха" Ярмак в декабре получил больше 130 тыс. гривен зарплаты

Врио директора "Украэроруха" Ярмак в декабре получил больше 130 тыс. гривен зарплаты

Анна Рудык
Украэрорух, Декларации чиновников, электронные декларации, Декларирование доходов
Андрей Ярмак. Фото: Andrey Yarmak/Facebook
Андрей Ярмак. Фото: Andrey Yarmak/Facebook

Временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак задекларировал 131,1 тыс. гривен зарплаты в декабре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

31 декабря Ярмак получил 131 082 гривны зарплаты по основному месту работы - "Украэрорух".

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, "Украэрорух" в страховку для сотрудников за 17 миллионов включил гомеопатию.

Также 638 тыс. граждан задекларировали 101,8 млрд гривен доходов в 2019 году. Всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд гривен, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Тем временем украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию.

А бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.

Больше новостей о: Украэрорух Декларации чиновников электронные декларации Декларирование доходов

Через Украину стали чаще летать: количество транзи...
Новый председатель НАПК считает проверку деклараци...
В 2019 украинцы задекларировали 101 млрд гривен до...
Начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области езди...
Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
В Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020
Новости
Бразилия. Скриншот видео Al Jazeera
В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности 08:45
Законопроект о медиа авторитарный и антиконституционный: одесские журналисты обратились к Зеленскому 08:45
ЕС может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, импортируемую из соседних стран, - Герус 08:45
Боевики применили артиллерию: ВСУ понесли потери на Донбассе 08:15
Китай решил вернуть спецрейсами своих граждан в эпицентр эпидемии коронавируса 08:12
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok