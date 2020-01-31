Врио директора "Украэроруха" Ярмак в декабре получил больше 130 тыс. гривен зарплаты

Временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак задекларировал 131,1 тыс. гривен зарплаты в декабре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

31 декабря Ярмак получил 131 082 гривны зарплаты по основному месту работы - "Украэрорух".

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, "Украэрорух" в страховку для сотрудников за 17 миллионов включил гомеопатию.

Также 638 тыс. граждан задекларировали 101,8 млрд гривен доходов в 2019 году. Всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд гривен, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Тем временем украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию.

А бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.