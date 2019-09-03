"Украэрорух" в страховку для сотрудников за 17 миллионов включил гомеопатию

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины 19 июля по результатам тендера заказало ОАО Страховая компания "Нефтегазстрах" услуги страхования на 17,41 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

На два года застраховали 3930 человек, в том числе 1632 - диспетчерского и инженерно-технического персонала и 2298 - административного и общепроизводственного персонала. Для первых летняя страховая сумма по каждому виду страхования составляет 50 тыс. грн, для других - 35 тыс. грн. Годовой страховой взнос - 1125 грн для первых и 875 грн для вторых.

Добровольное медицинское страхование включает программы амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи, стационара и онкологии, в том числе лечение от онкологии за рубежом не более пяти человек в год с лимитом 250 тыс. грн на человека. Также предусмотрено вакцинацию от гриппа, витаминизацию и обеспечение медикаментами с формулировкой "в том числе гомеопатическими препаратами - по рекомендации (назначению) врача".

Напомним, эффективность гомеопатических препаратов не доказана никакими научными исследованиями, а попытки лечить ими серьезные заболевания опасны для жизни. Тем временем в Великобритании решили объявить гомеопатию и фитотерапию вне закона.

Страхование здоровья на случай болезни включает туберкулез, инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания, а также смерть в результате заболевания.

Цена сделки на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 17,50 млн грн.

Владельцами "Нефтегазстраха" является киевляне Татьяна Пригодский, Юрий Иванько, Николай Билан, Виктор Флоринский, Александр Сухоставец, Ольга Адамчук, Антон Кияшко из Василькова, Павел Янковский (банк "Финансовый партнер") из Авдеевки, Александр Бондарев из Макеевки и австрийская фирма "Т.С.Л.-Трейдинг Анд Шиппинг Логистикс Гмбх ".

Татьяна Пригодская - жена экс-нардепа от Партии регионов Антон Пригодский, а Флоринский, Сухоставец, Кияшко и Билан были его помощниками. Бондарев владеет ООО "Торговый дом" Мосагродон "вместе с сыном Пригодскому - Виталием Пригодским.

Пригодскому-старшего называли другом Виктора Януковича. В 2014 году он заявил в интервью, что в последние годы не был близок с экс-президентом.

Ранее учредителями "Нефтегазстраха" были Андрей Остапко и Александр Козырев, которые фигурировали в компаниях из группы экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Долгое время у фирмы страховалась "Донецкая железная дорога".

Единственным допущенным конкурентом было ЧАО "СК "Арсенал страхования", чьими акционерами являются ООО "Бизнес - Эскорт" Алексея Котковского, ООО "Фирма Активбаланс" Максима Туза и Александра Солопа, а также Сергей Авдеев, Анатолий Солопов, Геннадий Молдавский и Татьяна Данилова. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Четыре фирмы не допустили к аукциону из-за недостатков документов. В частности ЧАО "СК "Саламандра" не предоставила аналогичный договор о менее 4 тыс. человек и положение о дирекции, ЧАО" СК "Крона" - письмо-гарантию об ответственности за содержание предложения и копию контракта с генеральным директором, ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" - тендерное обеспечение и аналогичный договор о менее 4 тыс. человек, а ПАО "СК "Краина" - тендерное обеспечение и документ о регистрации устава и тому подобное.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").