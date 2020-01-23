В МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе

Инкубационный период нового коронавируса, из-за которого в Пекине отменили массовые гуляния на Новый год, составляет от 2 до 12 суток. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранеия Украины Виктор Ляшко во время брифинга 23 января, трансляция которого была в Facebook на сайте ведомства.

"Как нам известно из официальных источников, по состоянию на начало сегодняшнего дня зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Это – именно та инфекция, вызывающая случаи пневмонии, которая распространилась из города Ухань, находящегося в Китае", – сказал он.

По словам Ляшенко, во время инкубационного периода заболевание никак не проявляет себя у человека. Пути передачи коронавируса точно пока неизвестны.

По словам замминистра, врачи из Испании установили, что 80% генома китайского вируса соответствует геному вируса атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002-2003 годах. Тогда по всему миру заболели около 8 тысяч человек, из которых 10% умерли.

"В Украине на тот момент не было зафиксировано ни одного случая заболевания", – отметил Ляшко.

В МОЗ рассказали, что в Украине есть тест для обнаружения в организме коронавируса, но новый штамм с его помощью определить нельзя. ВООЗ назвала две референс-лаборатории в Европе, которые могут определить именно этот вирус из Уханя.

Как сообщали Українські новини, в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

Опубликована инфографика, на которой видно, как коронавирус распространился по Китаю.